Razvan Marin e dorit de un club important din Europa! Ajax cere 15 milioane de euro la schimb! Unde poate ajunge romanul

Fotbalistul poate pleca de la Ajax.

Razvan Marin nu a impresionat la Ajax Amsterdam si nu mai intra in calculele antrenorului olandezilor, Erik Ten Hag. Chiar si asa, jucatorul roman nu duce lipse de oferte, iar olandezii nu sunt dispusi sa renunte usor la jucator.

Club Brugge a pus ochii pe fotbalist, insa Ajax cere 15 milioane de euro in schimbul mijlocasului, anunta vetbal24.be. Romanul a ajuns la clubul din Amsterdam pentru suma de 12,5 milioane de euro, in vara anului 2019, in prezent fiint cotat la 10 milioane de euro de transfermarkt.

Razvan Marian le-a comunicat belgienilor, prin intermediul impresarului sau, ca isi doreste sa ramana la Ajax pana in vara, pentru a incerca sa se impuna. In cazul in care nu reuseste, fotbalistul e dispus sa se transfere la Brugge.

Pana acum, Marin are doar 10 meciuri jucate la Ajax, in care a reusit sa ofere o singura pasa decisiva. Brugge a fost interesata si in trecut de fotbalistul de 23 de ani, insa mutarea nu s-a concretizat.