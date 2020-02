AU UITAT CA EXISTA! Razvan Marin, din nou pe banca. Ajax a pierdut al doilea meci in 3 zile

Razvan Marin nu a jucat nici in meciul contra celor de la Heracles, pierdut de Ajax cu 1-0. Cu Getafe, joi, in Europa League, Marin n-a fost nici macar in lot.

Razvan a fost rezerva cu Heracles, iar Erik ten Hag a hotarat sa nu il foloseasca niciun minut pana in finalul partidei, in ciuda prestatiei modeste a campioanei.

Marin a fost transferat vara trecuta de la Standard Liege contra sumei de 12,5 milioane de euro, fiind una din cele mai importante achizitii ale olandezilor. In aceasta iarna, mijlocasul roman a fost tinta mai multor cluburi importante din Europa, printre care se numara Fiorentina si Club Brugge. Cu toate aceste ofete puse pe masa, gruparea din Amsterdam nu a dorit sa il cedeze.

"Am avut multe oferte si toate tentante. Oferte bune si pentru mine si pentru Ajax. Dar am vazut ca Ajax nu vrea sa renunte deloc la mine, iar aceasta decizie am interpretat-o ca pe un compliment", a declarat Razvan Marin dupa finalizarea perioadei de trasferuri din iarna.

Ultima data cand Marin a fost titular pentru Ajax se intampla in luna ianurie, intr-un meci de cupa, castigat de "lancieri" cu 7-0.

Dupa infrangerea cu Heracles, semifinalista Ligii Campionilor de anul trecut ramane tot pe prima pozitie in Eredivisie, insa principala urmaritoare, AZ Alkmaar, s-a apropiat la doar 3 puncte.