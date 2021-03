Razvan Marin, decisiv in victoria lui Cagliari de la Bologna! Ce au scris jurnalistii italieni dupa assist-ul romanului: "E total diferit" 

Cagliari a invins-o pe Bologna cu scorul de 1-0 in meciul din etapa a 25-a din Serie A.

Golul victoriei a fost inscris de Rugani, in minutul 19, dintr-o pasa decisiva a lui Razvan Marin. Romanul este unul dintre jucatorii de baza ai lui Cagliari, fiind cel care executa fazele fixe.

Miercuri seara, Marin a trimis o centrare perfecta in careul Bolognei, iar Daniele Rugani a sarit si a trimis mingea cu capul in poarta. Mijlocasul a jucat timp de 79 de minute si a avut o evolutie buna, jurnalistii italieni apreciindu-l pentru modul in care a ajutat echipa sa obtina a doua victorie consecutiva in Serie A.

Cei de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 6 si au scris ca romanul "alearga, preseaza si se face util in ambele faze. Nu este stralucitor, dar da substanta liniei de mijloc".

In plus, jurnalistii de la Cagliari News 24 i-au dat nota 7 si au punctat ca Razvan Marin este o descoperire importanta a staff-ului echipei: "Din aripa de mijloc este un jucator total diferit. Alearga, recupereaza mingea si se face remarcat. Cagliari a descoperit un nou jucator acasa."

Si cei de la Gazzetta dello Sport i-au acordat tot nota 7, scriind ca romanul este un fotbalist din ce in ce mai bun: "Creste din ce in ce mai mult, alearga multi kilometri si este eficient la cornerele pe care le executa. Unul dintre ele a dus la golul victoriei."

Dupa victoria cu Bologna, Cagliari a ajuns la 21 de puncte si a urcat pe locul 17, iesind din zona echipelor retrogradabile. In urmatoarea etapa din Serie A, echipa lui Marin va jucat duminica, de la ora 19:00, pe terenul Sampdoriei.