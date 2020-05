Aventura lui Razvan Marin la Ajax este aproape de final! Olandezii i-au stabilit viitorul: unde poate ajunge internationalul roman

Din articol Cele mai bune momente ale lui Razvan Marin in tricoul lui Ajax

Conducerea lui Ajax pare hotarata sa renunte la Razvan Marin, pentru care platea 12.5 milioane de euro in vara anului trecut.

Olandezii au platit pentru Razvan Marin (23 de ani) vara trecuta 12,5 milioane de euro si era vazut drept urmatoarea vedeta a clubului. Mijlocasul roman nu a avut impactul asteptat si a jucat in doar 10 partide pentru "lancieri".

Ajax cauta in aceasta vara intariri, iar Razvan Marin ar putea fi folosit ca moneda de schimb. Soccer News a scris ca olandezii sunt interesati de Krepin Diatta, de la Brugge, evaluat la 20 de milioane de euro si de Jonathan David, de la Gent, evaluat la 22 de milioane de euro.

Daca vreunul dintre cele doua transferuri se va concretiza, cei de la Ajax ar dori sa il cedeze la schimb pe Marin plus o suma de bani.

Mijlocasul lui Ajax nu a reusit sa se acomodeze in Eredivisie la fel cum a facut-o in campionatul Belgian. In cele doua sezoane si jumatate petrecute in tricoul lui Standard Liege, el a bifat 80 de meciuri si a reusit sa inscrie 14 goluri.

Cota de piata a internationalului roman este de 8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

