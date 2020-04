Romanul nu poate sta departe de fotbal.

Razvan Marin a intrat in competitia in care 32 de fotbalisti, in frunte cu Lukaku si Immobile joaca pe consola pentru titlul de campion al Europei.

Romanul de la Ajax a jucat impotriva lui Reguilon, fotbalistul imprumutat de Real Madrid la Sevilla. Razvan Marin a jucat cu Barcelona si a deschis scorul. Meciul virtual s-a terminat 1-2, la fel ca partida de la Bucuresti dintre Romania si Spania.