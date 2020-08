Razvan Marin a refuzat sa mearga la o echipa calificata in grupele Champions League! Cum si-a motivat fotbalistul decizia

Razvan Marin este unul dintre cei mai curtati fotbalisti romani in aceasta vara.

Mijlocasul in varsta de 24 de ani are oferte din Italia, Belgia si Franta, insa unul dintre cluburi nu are nicio sansa in a-l transfera.

Este vorba despre campioana Belgiei, Club Brugge, pe care internationalul roman a refuzat-o, potrivit publicatiei Voetbal24.

In ciuda faptului ca belgienii, care sunt calificati in grupele Champions League, au insistat pentru mutarea lui, Razvan Marin nu este de acord cu oferta acestora. El si-a motivat decizia spunand ca nu vrea sa joace la nicio alta echipa din Belgia in afara fostei sale echipe, Standard Liege.

In aceste conditii, impresarii fotbalistului se concentreaza acum pe ofertele din Serie A si Ligue 1.

Favorita pentru transferul jucatorului de la Ajax Amsterdam este Cagliari, echipa la care antrenor este Eusebio Di Francesco, care are acelasi impresar ca Razvan Marin.

Potrivit presei internationale, negocierile dintre Ajax si Cagliari sunt avansate, cele doua cluburi discutand despre un transfer definitiv, nu despre un imprumut, asa cum era anuntat initial.