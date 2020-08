Rafael van der Vaart il DISTRUGE pe Razvan Marin! "Cum joaca mingea... parca e daltonist!"

Razvan Marin a jucat o repriza pentru Ajax in amicalul cu Wolfsberger, castigat cu 2-0.

La finalul meciului din Austria, Rafael van der Vaart, fost jucator la Ajax, a dat de pamant cu mijlocasul roman. Fostul star din nationala Olandei l-a acuzat pe Marin ca nu are destula incredere in el si l-a facut daltonist.

"Foarte slab, foarte slab! Se misca bine, am avut intotdeauna sentimentul ca poate mult mai mult. Dar nu are incredere deloc. Cum joaca mingea... parca e daltonist", a spus olandezul pentru Ziggo Sport.

Chiar daca l-a criticat, Van der Vaart recunoaste ca romanul are calitati si are in continuare incredere in el.

"Nu vreau sa spun o prostie, insa eu continui sa cred ca poate mai mult. Era probabil cel mai bun de la Standard Liege. Ajungand la Ajax, e ca si cum şi-ar spune «nu sunt suficient de bun». Nu ai voie sa pierzi mingea pe postul lui la Ajax. Nu e posibil. Daca ii vezi cursele, avansarile, sutul bun... Acela este el", a spus fostul jucator de la Real Madrid.

Razvan Marin este dorit in Serie A. Jucatorul ar putea ajunge la Cagliari, fosta echipa a lui Walter Zenga, care il doreste langa Nainggolan. Desi nu il folosesc mai deloc, oficialii lui Ajax Amsterdam nu vor sa-l lase sa plece pentru mai putin de 15 milioane de euro.