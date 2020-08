Dat ca transferat in Serie A, Razvan Marin a mai primit o oferta importanta! Mijlocasul roman este dorit intr-un alt campionat puternic din Europa!

A mai aparut o oferta pentru Razvan Marin.

Desi surse din interiorul lui Ajax au dezvaluit pentru De Telegraaf ca Razvan Marin ar urma sa semneze cu Cagliari, fosta echipa a lui Walter Zenga, din Serie A, romanul a mai primit o oferta, de aceasta data din Ligue 1.

Potrivit jurnalistilor de la Le Telegramme, cei de la Rennes sunt interesati de serviciile mijlocasului roman in varsta de 24 de ani.

Echipa antrenata de Julien Stephan l-ar putea imprumuta in acest sezon de la Ajax, urmand a avea optiunea de a-l cumpara definitiv de la finalul sezonului urmator.

In Ligue 1, Rennes este unul dintre cele mai stabile cluburi din punct de vedere financiar, iar prin academia sa au trecut, de-a lungul timpului, fotbalisti precum Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga sau Jimmy Briand.

Printre echipele care s-au mai aratat interesat de Razvan Marin in aceasta vara, se mai numara campioana Belgiei, Club Brugge, si Cagliari, unde noul antrenor este Eusebio Di Francesco, care are acelasi impresar ca internationalul roman, detaliu care ar putea sa fie cheia transferului in Serie A.