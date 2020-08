Cosmarul lui Razvan Marin la Ajax este aproape de final! Mijlocasul roman va juca in Serie A

Razvan Marin poate scapa de exilul de la Ajax.

Mijlocasul roman a fost transferat in vara lui 2019 de echipa din Amsterdam pentru pentru 12,5 milioane de euro. Marin nu a reusit sa se adapteze in fotbalul olandez, iar acum este foarte aproape sa semneze cu Cagliari, echipa care a terminat pe locul 14 in campionatul italian.

El a fost cel mai scump jucator pe care "lancierii" l-au cumparat in anul respectiv, iar antrenorul Erik ten Hag a declarat despre el ca este o investitie buna pentru echipa.

La Standard Liège el era unul dintre cei mai buni jucatori si reusea sa impresioneze aproape meci de meci. La Ajax, antrenorul olandez a dorit sa il foloseasca pe postul lui Frenkie de Jong, care se transferase la Barcelona pentru 75 de milioane de euro, dar Razvan Marin a dezamagit. Romanul nu a mai prins deloc primul 11, iar in a doua parte a campionatului nu a mai fost folosit nici macar rezerva.

Dupa primul meci de la reunirea lotului, cel cu RKC Waalwijk, Marc Overmars( directorul sportiv al clubului) a declarat ca Marin trebuie sa plece, deoarece opreste ascensiunea tinerilor.

"Imi pare rau, dar el trebuie sa plece, pentru ca, pe postul lui, franeaza cresterea tinerilor din academie", a declarat olandezul.

Nici in stagiul de pregatire din Austria nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptat, iar fostul jucator de la Real Madrid, Rafael van der Vaart, l-a numit daltonist, dupa o prestatie slaba intr-un meci amical.

Surse din interiorul clubului au dezvaluit pentru De Telegraaf ca Razvan Marin ar urma sa semneze cu Cagliari. Noul antrenor al echipei din Serie A, Eusebio Di Francesco, doreste sa faca achizitii noi pentru echipa. Atat antrenorul italian cat si Razvan Marin sunt impresariati de agentul Pietro Chiodi, iar acest lucru ar putea sa fie cheia transferului in Serie A.

In sezonul trecut, Marin a bifat 17 aparitii in tricoul lui Ajax. El a reusit sa ofere doar 2 pase decisive.