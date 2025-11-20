Jurnaliștii spanioli au remarcat statutul de vedetă pe care apărătorul l-a câștigat în țară, evidențiind pictura murală uriașă din Capitală în care acesta apare alături de "greii" vestiarului.



Doar 3,4 kilometri despart Arena Națională de bulevardul Șoseaua Mihai Bravu, locul unde tronează un mural spectaculos, realizat de artiștii de la Sweet Damage Crew. Inițiativa Federației Române de Fotbal a venit ca o recunoaștere a parcursului solid al "tricolorilor" la Euro 2024, iar spaniolii au fost fascinați să descopere chipul lui Andrei Rațiu imortalizat pe fațada blocului, între numerele 123 și 135.

Jurnaliștii de la cotidianul AS scriu că Rațiu a devenit un veritabil idol acasă, împărțind "scena" vizuală cu Radu Drăgușin și căpitanul Nicolae Stanciu, celelalte două stele care completează opera de artă urbană.



Gest superb pentru un fan din diaspora



Statutul său de favorit al tribunelor a fost consolidat și la ultima acțiune a naționalei. Titular integralist în eșecul cu Bosnia și marcator în victoria categorică împotriva statului San Marino (7-1), fundașul legitimat la Rayo Vallecano a fost protagonistul unui moment emoționant la finalul partidei.



Acesta s-a apropiat de un suporter român stabilit chiar în Spania, la Almeria, care îi pregătise un banner special. Rațiu nu a stat pe gânduri și i-a dăruit ghetele de joc, un gest care a devenit rapid viral în România și a arătat, încă o dată, legătura strânsă dintre jucător și fani.



L-a blocat pe Vinicius și a atras privirile granzilor



Aprecierea pentru "Sonic" nu se oprește la granițele României. În Vallecas, Rațiu este extrem de iubit, mai ales după prestațiile solide din La Liga. Spaniolii amintesc de meciul recent împotriva celor de la Real Madrid, unde românul a ridicat publicul în picioare.



Rațiu a reușit să îl anihileze din nou pe starul Vinicius Junior, o performanță care a avut ecou nu doar în presa sportivă, ci și în birourile conducerii lui Rayo. Oficialii clubului sunt conștienți că evoluțiile sale consistente au atras deja interesul mai multor echipe importante din Europa, care monitorizează atent situația fundașului român.

