ULTIMA ORA | Inter i-a fixat pretul lui Puscas si a primit imediat o oferta! Anuntul facut de italieni

Un club din Anglia insista pentru transferul lui George Puscas.

Atacantul roman, George Puscas, este din ce in ce mai aproape de despartirea de Inter Milano. Antonio Conte vrea sa renunte la Joao Mario, Borja Valero, Longo si Puscas in perioada urmatoare, iar Corriere dello Sport scrie in aceasta dimineata ca Inter i-a fixat un pret mare lui Puscas: 10 milioane de euro!

Inter a primit deja 2 oferte pentru aceasta suma de la TSKA si Spartak Moscova, insa Puscas nu a dorit sa mearga in Rusia. Clubul care insista cel mai mult pentru roman este Birmingham City, cea care a facut o oferta de 7 milioane de euro! Insa Inter doreste mai multi bani! Puscas ar prefera sa ramana in Serie A, insa clubul englez insista pentru mutare.

Conform Birmingham Mail, oficialii celor doua cluburi urmeaza sa aiba o intalnire pentru a rezolva transferul. Birmingham a terminat pe locul 17 din 24 in sezonul trecut din Championship, insa vrea sa lupte pentru promovarea in Premier League.