O noua oferta primita de Inter pentru Puscas! Ultima varianta aparuta nu este pe placul lui Contra

Inca o echipa se intereseaza de George Puscas.

George Puscas se apropie de plecarea de la Inter Milano. Jucatorul a dezvaluit pentru Pro TV ca are oferte din Italia, Franta si Anglia, iar cei de la Inter doresc 10 milioane de euro in schimbul lui. Ultima varianta aparuta este din Premier League!

Brighton & Hove Albion a facut o oferta pentru internationalul roman si se lupta cu Birmingham si TSKA Moscova, scriu cei de la Calciomercato. Puscas nu isi doreste sa mearga in Rusia, astfel ca cele 2 variante mentionate din Anglia sunt in pole-position.

Brighton are prima sansa, evoluand in Premier League, insa o astfel de mutare i-ar da batai de cap selectionerului Cosmin Contra! La Brighton, Puscas s-ar lupta pentru postul de titular cu Florin Andone, o alta solutie pentru atacul Romaniei in preliminariile EURO 2020.