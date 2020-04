Asta da LOVITURA! A umblat din imprumut in imprumut, iar acum poate fi sansa carierei pentru el! Ionut Radu ar putea intra direct titular la Inter! Ce ajutor nesperat ar putea primi

Ionut Radu ar ptuea intra direct titular la Inter.

Internationalul roman, Ionut Radu (22 de ani) a fost imprumutat de Inter la Genoa, iar dupa a ajuns sub forma de imprumut la Parma, echipa la care nu a apucat sa debuteze din cauza pandemiei. In vara, oficialii celor de la Inter au decis sa il aduca pe Radu la echipa, in conditiile in care au nevoie de un inlocuitor pentru Samir Handanovic. Nimeni nu stie insa, ca o posibila plecare a lui Donnarumma de la AC Milan, ar putea fi sansa lui Ionut Radu pentru a fi titular.

Contractul lui Donnarumma cu AC Milan expira in anul 2021, insa agentul jucatorului, Mino Raiola, ar vrea ca Donnarumma sa ajunga la un club mai important, chiar daca AC Milan i-a oferit o marire de salariu.

Milan s-a gandit la varianta ca il va pierde pe Donnarumma si a inceput cautarile pentru un inlocuitor al acestuia, iar potrivit celor de la O Jogo, scouterii lui Milan au pus ochii pe Luis Maximiano, portarul celor de la Sporting Lisabona. Maximino este dorit si de Inter Milano. Oficialii echipei antrenate de Antonio Conte aveau in plan sa il transfere pe Maximio pentru a-l inlocui pe Handanovic, iar Ionut Radu sa fie rezerva acestuia. Daca AC Milan va castiga lupta cu Inter pentru Maximiano, ar fi o sansa de aur pentru Ionut Radu sa fie titular in poartea lui Inter.