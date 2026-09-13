Rareș Ilie continuă seria evoluțiilor solide în Italia! Pasă decisivă cu Sampdoria și primul loc

Internaționalul român a oferit o pasă decisivă în victoria celor de la Mantova cu Sampdoria, scor 2-0, rezultat care propulsează formația sa pe prima poziție în Serie B.
Transferat liber de contract la finalul lunii iulie, după despărțirea de OGC Nice, jucătorul cotat la 1,2 milioane de euro s-a impus rapid în garnitura de start. În confruntarea de pe teren propriu contra Sampdoriei, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a început ca titular pe poziția sa obișnuită, în spatele atacanților. Gazdele au deschis scorul prin Ruocco în minutul 58, iar oaspeții au irosit șansa egalării șase minute mai târziu, când Lauritsen a ratat o lovitură de pedeapsă.
În minutul 66, Ilie a ieșit la rampă și a furnizat pasa decisivă pentru golul de 2-0 marcat de Longonda, acțiune care a închis practic meciul. Fostul jucător de la Rapid a părăsit terenul în minutul 72, fiind înlocuit de Bragantini, după o prestație pentru care a primit 7,4 de la Flashscore.
Cifre excelente pentru echipa românului
Cu acest succes, Mantova acumulează 10 puncte după primele patru runde ale campionatului și ocupă primul loc în Serie B. De la sosirea sa în Peninsulă, internaționalul de tineret a bifat patru prezențe în campionat, reușind un gol și o pasă decisivă în cele 253 de minute jucate. A marcat un singur gol, în etapa a doua, într-o victorie cu scorul de 3-1 obținută chiar în fața fostei sale echipe, FC Empoli.
Mantova a impresionat și în Cupa Italiei, competiție în care a produs o surpriză majoră eliminând-o pe Lazio chiar la Roma, scor 2-0, partidă în care Rareș Ilie a evoluat 56 de minute. În cele două meciuri disputate în Cupă în acest sezon, românul a strâns 146 de minute pe gazon și și-a trecut în cont încă un assist.
Prestațiile bune de la echipa de club l-au propulsat pe mijlocaș pe lista preliminară a echipei naționale a României pentru primele patru partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor.