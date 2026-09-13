Rareș Ilie continuă seria evoluțiilor solide în Italia! Pasă decisivă cu Sampdoria și primul loc

Internaționalul român a oferit o pasă decisivă în victoria celor de la Mantova cu Sampdoria, scor 2-0, rezultat care propulsează formația sa pe prima poziție în Serie B.

Transferat liber de contract la finalul lunii iulie, după despărțirea de OGC Nice, jucătorul cotat la 1,2 milioane de euro s-a impus rapid în garnitura de start. În confruntarea de pe teren propriu contra Sampdoriei, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a început ca titular pe poziția sa obișnuită, în spatele atacanților. Gazdele au deschis scorul prin Ruocco în minutul 58, iar oaspeții au irosit șansa egalării șase minute mai târziu, când Lauritsen a ratat o lovitură de pedeapsă.

În minutul 66, Ilie a ieșit la rampă și a furnizat pasa decisivă pentru golul de 2-0 marcat de Longonda, acțiune care a închis practic meciul. Fostul jucător de la Rapid a părăsit terenul în minutul 72, fiind înlocuit de Bragantini, după o prestație pentru care a primit 7,4 de la Flashscore.