Rangers - Dundee United, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Ianis Hagi, titular dupa revenirea de la nationala! 

Rangers - Dundee United

Steven Gerrard il trimite titular pe Ianis Hagi in meciul de pe teren propriu cu Dundee United!

Echipa de start a lui Rangers:

Rangers va juca pe teren propriu cu Dundee United, de la ora 17:00. Dupa 6 etape, echipa lui Ianis Hagi este neinvinsa in campionat reusind sa stranga 5 victorii si un egal. Rangers este lider in clasamentul Scotiei cu 16 puncte si are un golaveraj perfect de 11-0, avand 6 puncte peste ocupanta locul 3, Celtic, care are 2 meciuri mai putin disputate.

Dundee United este pe locul 8 in clasament cu 7 puncte si vine dupa o serie de doua infrangeri consecutive. Deocamdata Ianis nu a reusit sa impresioneze in actuala stagiune.

Mijlocasul roman a inscris in singur gol pentru echipa lui Steven Gerrard in cele 6 partide oficiale jucate.