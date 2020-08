"A justificat alegerea lui Gerrard!" Ce nota a primit Ianis Hagi dupa PRIMUL GOL pentru Rangers in noul sezon 

Rangers s-a impus in deplasarea de la Hamilton, 2-0.

Jucatorii lui Steven Gerrard au ajuns la al cincilea meci consecutiv fara infrangere si sunt neinvinsi de la inceputul campionatului din Scotia.

Criticat pentru prestatiile slabe din meciurile precedente, Ianis Hagi a fost trimis titular de Gerrard in meciul cu Hamilton si a inscris primul sau gol in noul sezon.

Mijlocasul roman a primit si o nota buna fata de meciurile trecute, cand a fost notat printre cei mai slabi jucatori din echipa. Conform heraldscotland.com, Ianis Hagi a primit nota 6 pentru prestatia din seara asta.

"A revenit in teren in locul lui Cedric Itten. A justificat alegerea lui Gerrad inscriind in poarta lui Hamilton!", scriu scotienii.

Cea mai mare nota a fost 8 si a primit-o un singur jucator, Ryan Kent.