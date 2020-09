A cerut Ianis Hagi tricoul cu numarul 10 in Scotia? Problema este comentata chiar de capitanul Irlandei de Nord si decarul lui Glasgow Rangers: "Sunt sigur de asta"

Ianis Hagi l-a infruntat aseara pe Steven Davis, colegul sau de la Glasgow Rangers, in partida Romania 1-1 Irlanda de Nord.

Steven Davis (35 de ani) este decarul lui Glasgow Rangers si capitanul Irlandei de Nord. Acesta s-a intalnit aseara cu Ianis Hagi, colegul sau de pe Ibrox, in disputa Romania 1-1 Irlanda de Nord. Davis si Hagi au avut numai cuvinte frumoase unul despre celalalt inaintea duelului de pe Arena Nationala, iar Davis a comentat si subiectul tricoului cu numarul 10 de la Glasgow.

"Nu mi-a cerut tricoul cu numarul 10, dar sunt sigur ca exista presiuni din Romania pentru ca el sa obtina acel numar la un moment dat! Imi amintesc ca tatal sau a jucat cu acest numar. Evident, a fost un jucator de cea mai buna calitate. Sunt sigur ca vine cu multa presiune pentru el, dar el este el. Are o multime de abilitati si potential. Ianis e un caracter foarte frumos si vrea sa invete. Are un viitor mare in fata.

E o onoare pentru el sa aiba un tata ca al lui si e un sentimente fantastic sa stii ca primeste iubire din partea fanilor din toata lumea", a spus Steven Davis pentru SkySports.

Ianis Hagi: "E minunat sa am un coleg ca Davis la Rangers!"

Ianis a avut si el numai cuvinte frumoase la adresa lui Steven Davis, despre care spune ca l-a primit foarte bine inca din prima zi cand a venit la Rangers:

"Inca din prima zi a fost foarte prietenos si m-a ajutat de fiecare data cand l-am intrebat ceva. Este minunat sa ai un coleg ca Davis in echipa care sa ii ajute pe cei tineri. A jucat peste 300 de meciuri in Premier League si in curand va fi cel mai selectionat jucator din tara sa. Cred ca asta spune totul si vreau sa-l felicit", a spus Ianis Hagi, potrivit Skysports.