"Mi-e sa nu fie ca 'Mihail, caine de circ'. Ne ia ochii, dar titularizarea lui e discutabila!" Mihai Mironica despre meciul facut de Ianis Hagi la nationala

Ianis a fost titular la primul meci al lui Radoi ca antrenor la nationala mare.

Hagi Jr. a fost schimbat in minutul 56, dupa aproape o ora in care n-a impresionat. Comentatorul PRO TV Mihai Mironica e de parerea ca Radoi ar trebui sa regandeasca strategia cu Ianis Hagi titular din cauza lipsei realizarilor concrete in joc din partea mijlocasului de la Rangers.

"Este discutabila si aceasta titularizare a lui Ianis Hagi. Este a 11-lea titularizare a lui Ianis Hagi, fara ca el sa livreze nimic concret. Nu are niciun gol, din pozitie de decar, si are o singura pasa de gol - dintr-un corner - in Malta. Lipsa lui de eficienta a fost subliniata si la Rangers. In Scotia este criticat pentru ca, dupa 7 meciuri de campionat, a marcat un singur gol. In pozitia asta trebuie sa ai realizari concrete: sa dai pase decisive, sa castigi teren. El ne-a luat ochii... si mie mi-a placut.

Au fost niste devieri, niste pase subtile, dar doar la mijlocul terenului. In spatele atacantilor trebuie sa livreze mai mult. El ne ia ochii, dar mi-e sa nu fie un 'Mihail, caine de circ'. Stanciu e mai concret in acea pozitie. Fotbalul e pe concret, pe tabela. E discutabila titularizarea lui, nu reuseste sa fie concret in fata portii, trebuie sa fie in pozitia aia, nu sa faca giumbuslucuri pe la mijlocul terenului", a spus Mironica la PRO TV.