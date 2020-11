Rangers - Aberdeen, LIVE de la ora 14:00 | Ianis Hagi, REZERVA pentru a patra oara consecutiv in echipa lui Gerrard! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

RANGERS - ABERDEEN

Echipele de start:

De la ora 14:00, Rangers joaca pe teren propriu in compania celor de la Aberdeen, intr-un meci din a 15-a etapa a campionatului scotian.

Ianis Hagi poate reveni in echipa de start a lui Steven Gerrard. Romanul a inceput ca rezerva in 3 din ultimele 4 partide ale lui Rangers in Premiership, insa jurnalistii de casa ai scotienilor au notat faptul ca mijlocasul va fi titular in aceasta dupa-amiaza.

Inaintea duelul cu Aberdeen, Rangers este lider in Scotia, avand 8 puncte peste rivala Celtic, care are insa un meci mai putin disputat.

Meciul dintre Rangers si Aberdeen este programat de la ora 14:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Jack, Kamara, Hagi, Aribo, Kent - Defoe

Aberdeen: Lewis - Hoban, Taylor, Considine - McLennan, Ojo, Ferguson, Kennedy - Hedges, Wright - Cosgrove