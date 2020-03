Radu n-a jucat NICIUN MINUT la noua echipa, dar poate ajunge la campioana Italiei in vara! Anunt de ultima ora

Ionut Radu n-a apucat sa debuteze la Parma, insa nu intra in panica in privinta viitorului sau.

Radu se va intoarce in vara la Inter, a spus pentru TuttoMercatoWeb Crescenzo Cecere, agentul fotbalistului roman.

Ionut Radu, 22 de ani, care apartine lui Inter Milano, a fost cedat la Parma pana pe 30 iunie, dupa accidentarea suferita de portarul titular Luigi Sepe. In vara lui 2018, Radu a fost imprumutat la Genoa, unde si-a pierdut locul intre buturi la inceputul acestui an, dupa venirea lui Perin de la Juventus.

Goalkeeperul roman n-a prins niciun minut in poarta Parmei.

"In fotbal se fac niste alegeri. Genoa a facut alegerea sa si noi am facut-o pe a noastra. Asta tine de trecut", a afirmat Cecere. "S-a accidentat Sepe la sfarsitul perioadei de mercato, ne-a sunat directorul Faggiano si nu am ezitat nicio clipa sa mearga la Parma. Fara accidentarea lui Sepe s-ar fi intors la Inter si ar fi jucat cateva meciuri. Dar asta e trecut, Radu munceste bine, iar in iunie se va intoarce la Inter", a Cecere pentru sursa citata,.

Radu a avut o prezenta in campionat pentru Inter, in sezonul 2015-2016.

Potrivit Tuttosport, Handanovic, titularul din poarta lui Inter, isi va prelungi pana in 2022 contractul cu milanezii, ce vor renunta la Padelli si iau in calcul aducerea lui Radu. Daca romanul nu va ajunge in aceasta vara in curtea lui Inter, o varianta pentru Inter ar fi Juan Musso, de la Udinese.

Daca-l va pierde pe Musso, Udinese se gandeste sa-l inlocuiasca tocmai cu Radu, scrie La Gazzetta dello Sport.