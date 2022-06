Într-un interviu acordat pentru presa din Italia, Florin Manea a oferit detalii noi despre situația contractuală a fundașului român.

Impresarul fotbalistului a dezvăluit că acesta a avut un sezon bun în Serie A, iar pentru următorul este posibil să schimbe campionatul, sub formă de împrumut.

"Scopul său a fost să joace 12 meciuri în Serie A și s-a descurcat foarte bine. A crescut mult în acest sezon, întotdeauna își dorește să-și îmbunătățească jocul. A înțeles ce greșeli a făcut în acest sezon.

Încă nu am discutat cu oficialii de la Juventus. Radu trebuie să joace din ce în ce mai mult, pentru sezonul viitor are ca obiectiv 25-30 de meciuri. Există posibilitatea de a fi împrumutat. Vom vedea care este cea mai bună soluție pentru el. Are niște oferte din Premier League, este un jucător apreciat pentru fizic și putere. Sunt sigur că în câțiva ani va juca titular la Juventus, pentru că îți dorește să joace aici", a declarat Manea pentu TuttoJuve.

"Fără 10 milioane de euro nu îl dă"

Impresarul român a explicat că jucătorul pe care îl manageriază va deveni un pion important pentru echipa națională, iar în câțiva ani va ajunge la o valoare de piață de peste 40 milioane de euro.

"Radu Drăgușin va fi 15 ani de acum înainte, el o să fie stâlp acolo. Nu zic acum că e talentul mondial, nu! Radu Drăgușin este un copil talentat, dar este un copil făcut de muncă, de seriozitate și de inteligență.

Acum, daca te uiti pe transfermarkt, este cotat la 3,5 milioane de euro, dacă mă uit după evaluarea lui Juventus, fără 10 milioane de euro nu îl dă. În 5 ani o să valoreze sigur 40-50 de milioane", a explicat acesta la PRO ARENA.