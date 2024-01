Clubul din Liguria a acceptat astăzi două oferte consistente pentru fundașul român. Tottenham, care părea favorită să-l transfere pe Drăgușin, a oferit 25 de milioane de euro pe loc, încă 5 sub formă de bonusuri și pe Djed Spence împrumut.

Bayern Munchen a intrat pe fir în ultimul moment, cu o propunere oficială. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat, marți seară, că gigantul din Germania pune pe masă „puțin peste 30 de milioane de euro” pentru Radu Drăgușin!

Radu Drăgușin vrea la Bayern: „A rămas mereu în contact cu nemții!”

Presa din Italia a scris luni că Bayern e gata să îi ofere un contract stelar românului: patru ani și jumătate și salariu progresiv de la un sezon la altul, cu 2 milioane de euro în prima stagiune. Astfel, apărătorul central are în acest moment două opțiuni și urmează să se decidă în următoarele ore unde va juca, potrivit lui Fabrizio Romano. Dar Drăgușin ar fi deja hotărât: vrea la Bayern!

Campioana Germaniei este acum mare favorită să definitiveze transferul. Potrivit FCB Inside, un site care se ocupă exclusiv de Bayern Munchen, Radu Drăgușin își dorește în mod expres să meargă în Bavaria. „Așteaptă să vadă dacă Bayern își menține interesul”, scriau nemții marți dimineață, înaintea ofertei oficiale a clubului german.

Informația este confirmată, marți seară, și de CalcioMercato, citată de Football Italia. „Drăgușin ar înclina spre Bayern Munchen. A păstrat contactul cu nemții pe tot parcursul negocierilor cu Tottenham. Ba chiar i-ar fi spus impresarului său că o preferă pe Bayern”, scrie sursa citată.

Și jurnalistul italian Nicolò Schira scrie, pe contul său de Twitter, că „Drăgușin e mai fascinat de Bayern decât de Tottenham”. Fundașul ar urma să semneze până în 2028 cu gruparea bavareză, după cum a anunțat și sport.ro încă de luni.

2 goluri a marcat Drăgușin în acest sezon, în 22 de meciuri pentru Genoa.

1 dată a fost driblat apărătorul român în această stagiune de Serie A.

93,8% din tackling-urile lui Drăgușin au fost reușite.

1 cartonaș galben a primit fundașul central în acest sezon.

De ce Radu Drăgușin poate intra direct titular la Bayern

Radu Drăgușin ar fi primul jucător român care îmbracă tricoul lui Bayern Munchen, un club instituție în Europa, cu 33 de titluri naționale și șase trofee UEFA Champions League. Pe deasupra, Drăgușin ar ajunge în Bavaria într-un moment prielnic!

Bayern are în acest moment patru fundași centrali de meserie, pe Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-jae și Tarek Buchmann. Upamecano și Kim Min-jae formează, de regulă, cuplul de titulari în centrul defensivei, dar sud-coreeanul va pleca la Cupa Asiei, care se va desfășura între 12 ianuarie și 10 februarie. În plus, De Ligt, transferat de la Juventus, are mari probleme cu accidentările.

De altfel, Sergiu Radu, fost internațional român cu 69 de meciuri și 18 goluri în Bundesliga, a declarat în exclusivitate pentru sport.ro că Drăgușin ar putea juca titular la Bayern! „Eu zic că are calitatea sa joace titular. Matthijs de Ligt nu a prea jucat, iar Upamecano are probleme pe faza de construcție. Kim Min-jae mie nu-mi place deloc. Cam limitat, robot, nu vede să paseze între linii, nu are creativitate. Ezită să paseze direct și îi pune în dificultate pe mijlocași.

Drăgușin are forță, anticipație și inteligență în joc. Are o lovitură bună de cap, iese cu mingea la picior din apărare. E cel mai bun produs al fotbalului românesc în ultimii 10 ani”, a zis Sergiu Radu.