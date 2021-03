Detalii de ULTIMA ORA despre transferul lui Radu Dragusin! Ce oferta a refuzat pustiul de la Juventus si cu cine va semna

Fundasul in varsta de 19 ani se afla in fata unei decizii importante, contractul sau urmand a expira la finalul acestei stagiuni.

Mai multe echipe din Anglia si Germania s-au interesat de roman, insa potrivit declaratiilor impresarului sau, Dragusin va semna o noua intelegere cu Juventus, care ii va oferi un contract pe 5 sezoane si un salariu de aproximativ 1 milion de euro anual.

In acest context, jurnalistii din Anglia au scris ca fundasul lui Pirlo a refuzat recent oferta ocupantei locului 12 din Premier League, Crystal Palace.

"Fundasul central al lui Juventus, Radu Dragusin, a refuzat o oferta de la Crystal Palace. Jucatorul de 19 ani va semna un nou contract, pe cinci sezoane, dupa ce se va intoarce de la echipa nationala", a notat Tom Kershaw, care a punctat si faptul ca de Dragusin s-au interesat si oficialii lui Newcastle.

#Juventus centre-back Radu Dragusin has rejected an offer from Crystal Palace and interest from Newcastle. The 19-year-old will sign a new five-year contract when he returns from international duty #cpfc