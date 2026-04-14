Publicației HotspurHQ notează că situația echipei Tottenham este una dificilă în stagiunea 2025/2026. Deși a câștigat Europa League în sezonul anterior, formația londoneză a ajuns în zona retrogradării din Premier League, iar jurnaliștii au scos în evidență fotbaliștii care au dezamăgit constant în ultimul timp.

Un top rușinos pentru internaționalul român

Fundașul Radu Drăgușin a fost indicat ca fiind unul dintre jucătorii cu evoluții mult sub pretențiile clubului. Sursa citată a subliniat că românul nu se ridică la nivelul așteptat de suporteri, fiind inclus pe o listă scurtă a fotbaliștilor care joacă slab de două sezoane la rând.

„Nu este nevoie să insistăm prea mult asupra lui Radu Drăgușin, pentru că orice fan al echipei Tottenham Hotspur poate vedea clar că el nu este suficient de bun pentru acest club. Drăgușin este unul dintre cei mai slabi fundași centrali din Premier League și s-ar putea aduce argumente solide că este cel mai puțin talentat jucător al lui Spurs de când s-a alăturat clubului, în 2024/25. Dar știți ceva? Măcar încearcă”, a notat sursa citată.

Pe lângă internaționalul român, pe lista jucătorilor considerați vinovați pentru lipsa de performanță defensivă și ofensivă în ultimele două sezoane se mai află mijlocașul Rodrigo Bentancur și stoperul Micky van de Ven.