Radu Drăgușin era, potrivit presei engleze, cu un picior afară de la Tottenham. Nemulțumit că nu prinde locul în primul 11, impresarul său a început deja căutările pentru o nouă destinație din vară. Planurile s-au complicat însă după meciul de duminică de la Sunderland, unde Cristian Romero a ieșit în lacrimi de pe teren cu o accidentare serioasă la genunchi.

Investigațiile au confirmat ce se temea toată lumea: ligamente afectate la genunchiul drept. Romero nu va mai juca în acest sezon de Premier League.

Spurs, în criză totală

Accidentarea s-a produs în urma unui duel nefericit cu propriul portar, Antonin Kinsky, în minutul 70 al înfrângerii cu 1-0 în fața lui Sunderland — primul meci al lui Roberto De Zerbi pe banca londonezilor. Căpitanul a părăsit gazonul în hohote de plâns, iar imaginile au făcut înconjurul presei europene.

Spurs se află acum în zona retrogradării, la două puncte în spatele liniei de salvare, cu șase etape rămase. De Zerbi îl pierduse deja, chiar înainte de primul său meci, și pe Mohamed Kudus, accidentat în antrenament.

Vestea bună pentru Romero este că nu ar necesita intervenție chirurgicală și ar putea reveni în opt săptămâni, ceea ce i-ar permite să prindă Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. Presa argentiniană scrie că ar putea fi apt chiar pentru primul meci al campioanei en-titre, împotriva Algeriei, în iunie. Rămâne de văzut însă cum vor evolua lucrurile în ceea ce-l privește pe fundaș.

Drăgușin, nevoit să rămână?

În acest context, Drăgușin devine brusc o resursă valoroasă pentru Tottenham în lupta disperată pentru salvarea de la retrogradare. Fundașul român, care a acumulat puține minute în acest sezon, s-ar putea vedea în situația de a fi titular în meciurile decisive din finalul campionatului.

Situația lui Drăgușin s-ar putea complica și în cazul în care Spurs vor retrograda, deoarece Romero este de așteptat să plece — iar fundașul român ar putea fi obligat să-și reconsidere planurile și să rămână cel puțin încă un sezon, pentru a forța o revenire rapidă a echipa în prima ligă.