Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, a declarat, duminică pe reţelele sale sociale, că revine din nou în activitate, după retragerea anunţată acum un an, la ultima sa înfrângere împotriva ucraineanului Oleksandr Usyk.

„Am lipsit o vreme, dar acum m-am întors, la 37 de ani şi încă în formă”, a declarat Fury pe contul său de Instagram, după ce la începutul săptămânii a postat videoclipuri în care apărea antrenându-se în Thailanda.

De-a lungul carierei sale, Fury a anunţat de mai multe ori că se retrage, pentru ca apoi să se răzgândească, cum a fost cazul după victoria împotriva lui Dillian Whyte în aprilie 2022, când a declarat că „nu mai are nimic de dovedit nimănui”, înainte de a reveni în competiţie câteva luni mai târziu, scrie News.ro.

„Gypsy King” (34 de victorii, dintre care 24 prin KO, un egal şi două înfrângeri) şi-a anunţat din nou retragerea în ianuarie 2025, la 36 de ani, după a doua înfrângere consecutivă împotriva lui Usyk.

Învins pentru prima dată în cariera sa în mai 2024 de ucraineanul care devenise, între timp, primul campion unificat al categoriei regine din ultimii 25 de ani, Fury a pierdut din nou în decembrie acelaşi an, la Riad.

O luptă împotriva compatriotului său Anthony Joshua, şi el fost campion mondial la categoria grea, era prevăzută pentru anul 2026, între doi luptători care nu s-au confruntat niciodată. Însă teribilul accident rutier în care a fost implicat Joshua în Nigeria săptămâna aceasta, care a costat viaţa a doi membri ai echipei sale, ar trebui să amâne această luptă. Pe lângă o eventuală revanşă împotriva lui Usyk, Fury ar putea avea ca potenţiali adversari alţi britanici, precum campionul WBO Fabio Wardley sau Daniel Dubois, care l-a învins pe Joshua în septembrie 2024, cucerind pentru o perioadă centura IBF.

