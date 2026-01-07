VIDEO Rapid, egalată în ultima secundă după ce a condus tot meciul! ”Lacrimi de fericire la Slatina”

Rapid, egalată &icirc;n ultima secundă după ce a condus tot meciul! &rdquo;Lacrimi de fericire la Slatina&rdquo; Handbal
Giuleștencele au comis-o în meciul din Liga Florilor.

RapidLuciana Popescucsm slatinaDiana Ciucanicoleta dinca
CSM Slatina a terminat la egalitate cu CS Rapid Bucureşti, 29-29 (16-17), marţi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Rapid a condus cu 29-27 în min. 58, dar echipa gazdă a smuls egalul, prin două goluri marcate de Luciana Popescu, al doilea în ultima secundă a meciului.

În vârstă de 37 de ani și fostă componentă a echipei naționale a României, Luciana Popescu (născută Marin) a revenit în orașul natal după o lungă perioadă în care a activat la Minaur Baia Mare.

Nicoleta Dincă a marcat 7 goluri pentru gazde, Magda Nicoleta Balsam 5, Aleksandra Vukajlovic 4, Nikolina Vukcevic 4 etc.

De la Rapid s-au remarcat Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida, Mina Hesselberg, Line Ellertsen, Alexandra Toepfner, Maria Skrobic - câte 4 goluri.

Diana Ciucă a reuşit 11 intervenţii.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 22 puncte (11 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 20 (11)

3. CSM Corona Braşov 16 (11)

4. HC Dunărea Brăila 12 (10)

5. CSM Slatina 12 (11)

6. SCM Râmnicu Vâlcea 11 (11)

7. CS Rapid Bucureşti 11 (11)

Foto: CSM Slatina

Agerpres

