CSM Slatina a terminat la egalitate cu CS Rapid Bucureşti, 29-29 (16-17), marţi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Rapid a condus cu 29-27 în min. 58, dar echipa gazdă a smuls egalul, prin două goluri marcate de Luciana Popescu, al doilea în ultima secundă a meciului.

În vârstă de 37 de ani și fostă componentă a echipei naționale a României, Luciana Popescu (născută Marin) a revenit în orașul natal după o lungă perioadă în care a activat la Minaur Baia Mare.

