Primele declarații ale lui Nicolae Stanciu după ce a câștigat titlul cu Wuhan Three Towns! Ce a spus singurul român campion în 4 țări diferite 

Mijlocașul român a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei care venea după două promovări consecutive, având 10 goluri marcate în acest sezon și 11 pase decisive. Nicolae Stanciu a devenit astfel și primul român din istorie care câștigă titlul de campion în patru țări diferite: Belgia, Cehia, România și China.

Ce a spus Nicolae Stanciu după titlul câștigat cu Wuhan Three Towns

Nicolae Stanciu a acordat recent un interviu în care a vorbit despre titlul câștigat, fericit pentru performanța incredibilă pe care a reușit-o alături de nou promovata Wuhan Three Towns.

„E, într-adevăr, o performanță incredibilă, pentru un club fondat în 2016, cu promovări succesive. Am sosit în acest an și am dat totul pentru acest obiectiv în care am crezut. Cu siguranță a fost unul dintre cele mai dificile sezoane din cariera mea.

(n.r. când ai început să simți că puteți fi campioni?) Pe la jumătate ediției, când eram deja singura echipă neînvinsă din campionat, am simțit că e cu adevărat posibil, că depinde doar de noi. Am simțit că putem să facem istorie pentru orașul acesta, Wuhan, căci e și primul titlu de campioană a Chinei pentru Wuhan, de când există formatul Super Ligii.

Sper să fie o bucurie și pentru suporterii români. Să câștigi campionatul în afara țării e mereu un moment de mare mândrie și totdeauna m-am gândit, atât în Belgia, în Cehia, cât și acum, la români. Dacă performanța asta aduce puțină bucurie, sunt cel mai fericit! Îmi doresc multă sănătate pentru toți românii și un 2023 cât mai bun!”, a declarat Nicolae Stanciu pentru playsport.

Mijlocașul e singurul român campion în patru țări diferite

Întrebat despre performanța uluitoare reușită, devenind singurul român care a câștigat titlul de campion în patru țări diferite, Nicolae Stanciu a dezvăluit că nu și-a imaginat că va ajunge atât de departe. Totodată, mijlocașul s-a arătat recunoscător pentru experiențele trăite.

„Nu mi-am imaginat vreodată asta! Sunt mândru, foarte mândru, că am putut să ajung aici, dar nu mă voi opri. Știu bine cât de greu se câștigă un campionat și câtă muncă e necesară pentru fiecare titlu de campion…

Îmi e destul de greu să-mi aleg cuvintele, pentru că trăiesc o fericire specială… Tocmai pentru că am muncit și muncesc mult în fiecare zi ca să devin cea mai bună versiune a mea pe terenul de fotbal, adică în fotbalul pe care îl iubesc atât de mult…

Nu am făcut diferit lucrurile, am rămas cu aceleași principii, dar iată că am reușit în China ca în fiecare meci să fiu fotbalistul din echipa mea cu cei mai mulți kilometri alergați. Mereu sunt concentrat să îmi ajut echipa. Dar colegul de lângă mine, concret, nu o spun de dragul de-a o spune! Vreau de fiecare dată să închei meciul fără vreun regret, așa că dau totul. Pe cifre”, a adăugat jucătorul.