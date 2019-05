PRIMA BOMBA a verii la FCSB: atacantul la care Becali viseaza de 3 ani poate veni la pret REDUS! Ce se intampla cu Ivan

Andrei Ivan nu i-a convins pe austriecii de la Rapid Viena.

Nu va fi cumparat de fosta adversara a FCSB din Europa League, sustin sursele www.sport.ro. Ivan a fost imprumutat in ultimul sezon de la Krasnodar, insa n-a reusit sa impresioneze in Bundesliga. Desi a inceput campionatul ca titular, Ivan a contat tot mai putin pe final si a incheiat cu un singur gol marcat in 22 de aparitii.

Becali poate reveni pe pista Ivan, jucator pe care si-l doreste inca dinainte sa fie cumparat de rusi. Andrei Ivan, 22 de ani, a costat nu mai putin de 3 milioane de euro in 2017, cand era capitan si principal om de atac al Craiovei. Atacantul are sanse mari sa faca parte din lotul Romaniei la Europeanul de tineret din Italia si San Marino, unde Krasnodar spera sa-i refaca macar o parte din cota. In acest moment, Ivan n-ar costa mai mult de 1 milion de euro.