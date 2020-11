EXCLUSIV | Se anunta inca un transfer romanesc la Parma! Un jucator e gata sa mearga langa Mihaila in Serie A! Anunt de ULTIMA ORA

Valentin Mihaila a semnat recent cu Parma, in Serie A, insa inca un roman este aproape sa il urmeze in Italia.

Giovanni Becali, impresarul care l-a propus pe Mihaila la clubul din Serie A, spune ca este convins ca atacantul transferat de la Craiova se va impune in Italia.

Mihaila a fost operat recent de pubalgie, iar in maxim o luna va reveni pe teren.

"Mihaila a fost urmarit la 3 meciuri special de un scouter de la Parma care a facut un raport si uite ca l-au luat. El are o mica pubalgie, a fost operat ieri in Germania, la Munchen. Va incepe refacerea, in doua saptamani va intra la pregatiri si in maxim o luna il vom vedea pe teren.

Au dat 15 milioane intre suma de cumparare si contractul lui si asa mai departe pentru el si uitati-va ca de 2 luni nu joaca. A fost fortat atat la echipa de club cat si la nationala de tineret si nimanui nu i-a dat prin cap sa ii zica sa se mai opreasca.

Oamenii de la Parma au zis ca il au pe 5 ani, el are 20 de ani, deci au tot timpul sa il creasca, sa il invete limba, sa ii faca casa si sa il adapteze. Dupa 1-2 ani vor vedea unde sunt", a spus Giovanni Becali, la Ora Exacta in Sport.

Giovanni Becali: "La Parma urmeaza sa mai mearga un roman!"

Impresarul spune ca in functie de impactul pe care il va avea Mihaila in Serie A, Parma ar urma sa mai investeasca in aducerea inca unui tanar jucator roman:

"Clubul e nou, e cumparat de 3 luni de un proprietar american care a venit si investeste bine in tineri. Parma vrea sa isi construiasca o echipa de viitor pentru urmatorii 2-3 ani. Au mai cumparat cativa tineri si impreuna cu al nostru Valentin sa bata in cativa ani la portile Europei.

Si la Parma urmeaza, ca in functie de evolutiile lui Mihaila, sa mai mearga un roman, tot un tanar. Unde functioneaza un jucator, poti sa il propui si pe al doilea. Eu sper ca Mihaila, Tanase si Coman sa sparga bariera asta in maxim un an jumate si ei sa joace la parametri maximimi ca sa traga si alti jucatori din campionatul nostru", a mai spus Giovanni.