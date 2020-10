Romanul care poate evolua langa Mihaila la Parma! Are doar 18 ani, dar deja face furori la echipa de tineret a italienilor! 

Reinaldo Radu este un fundas dreapta roman in varsta de 18 ani care evolueaza la Parma Primavera.

El este chiar varul portarului Ionut Radu, fiind transferat in 2019 de la Villareal de catre italieni. Reinaldo Radu evolueaza pe postul de fundas dreapta si este titular constant la echipa de tineret.

Fotbalistul a semnat un contract pe o durata de trei ani, iar Parma are asteptari foarte mari de la tanarul roman. Reinaldo Radu a fost in lot la ultima partida de campionat in care Parma a terminat la egalitate cu Spezia, scor 2-2.

Valentin Mihaila nu a prins inca lotul Parmei deoarece internationalul roman U21 se recupereaza dupa o accidentare. Parma l-a imprumutat pe Matteo Darmian, iar pe postul de fundas dreapta mai evolueaza Vincent Laurini (31 de ani) si Gazzola (35 de ani).

Sursa foto: Gianluca Di Marzio.