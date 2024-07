"E crunt de cald, abia mai puteam respira!" Strigăt de disperare după UTA - Rapid 1-1

UTA - Rapid 1-1, în prima etapă a Superligii.

Canicula a pus stăpânire pe România în ultimele zile, iar sâmbătă în toată țara au fost temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Meciul Sepsi - Poli Iași a început la ora 17:00, când erau 40 de grade Celsius la Sfântu Gheorghe, în timp ce confruntarea UTA - Rapid a debutat la 19:15 și s-a jucat la o temperatură de 37 de grade Celsius.

George Cîmpanu, marcatorul golului gazdelor în UTA - Rapid 1-1, a explicat cum s-au simțit jucătorii pe teren. "E crunt de cald, abia mai puteam respira!", spune jucătorul formației lui Mircea Rednic.

Cîmpanu: "E crunt de cald, abia mai puteam respira!"

”Am jucat sub presiune. E crunt de cald, abia mai puteam respira. Vin după o lună și jumătate în care am stat pe tușă, sunt fericit că mi-am ajutat clubul. Am rămas fără aer și am zis că ar fi bine să intre alt coleg în locul meu.

M-am integrat repede, colegii m-au primit bine. Legat de Craiova, probabil că nu am fost în cea mai bună formă. Este o motivație în plus să demonstrez la Arad. Vreau să le dau peste nas tuturor celor care nu au avut încredere în mine”, a declarat potrivit digisport George Cîmpanu, la finalul partidei care s-a jucat la o temperatură de 37 grade Celsius.

UTA - Rapid 1-1

UTA Arad: R. Popa – Rodrigues, Conte, Benga, Trif – C. Mihai, Van Durmen, V. Costache (Cîmpanu ’46, Râpă ‘86) – Omondi, Dumiter (R. Cristea ’46, Halef ‘88), Fabry (J. Pedro ’46). Antrenor: Mircea Rednic.

FC Rapid: Aioani – Braun, Blazek, Iacob, Borza (El Sawy ’74) – Manea, Oaidă (Emmers ’62, Micovschi ‘74), Kait, Papeau – Hasani (Jambor ’61), Rrahmani (Burmaz ’79). Antrenor: Neil Lennon.