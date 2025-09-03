Goalkeeper-ul italian îi ia locul în poarta ”Cetățenilor” brazilianului Ederson, care a semnat cu Fenerbahce.

Gianluigi Donnarumma, despre conflictul cu Luis Enrique: ”Fiecare își ia propriile decizii!”

După ce a câștigat trofeul Champions League cu Paris Saint-Germain, goalkeeper-ul italian a intrat într-un conflict cu conducerea clubului parizian și a refuzat să semneze prelungirea contractului.

Luis Enrique a anunțat public că nu se va mai baza pe Gianluigi Donnarumma și s-a vehiculat că între portar și antrenorul lui PSG există un conflict.

Aflat în cantonamentul Italiei pentru meciurile Squadrei Azzurra cu Estonia și Israel, Gianluigi Donnarumma a explicat neînțelegerile cu cei de la PSG și a explicat care a fost relația sa cu Luis Enrique.

”I-am cerut președintelui de la Manchester City să semnez aici pentru că a adus noroc ultima oară (n.r. când a semnat cu PSG). Sunt împăcat. Când ești dorit atât de mult de un club ca Manchester City, înseamnă că ai făcut ceva bine. Să fii dorit de unul dintre cei mai buni antrenori din lume, cum e Guardiola, e un sentiment de nedescris.

Dezamăgit? Fiecare antrenor își ia propriile decizii. Nu sunt deloc dezamăgit, mai ales pentru că Luis Enrique a fost sincer cu mine, și asta m-a bucurat. Să simt afecțiunea colegilor mei, a mediului parizian, chiar m-a emoționat.

Am avut întotdeauna o relație excelentă cu antrenorul (n.r. Luis Enrique). A fost direct cu mine încă din primele zile ale cantonamentului. Nu știu dacă am fost dezamăgit, fiecare își ia propriile decizii. Antrenorul are puterea de a decide, dar faptul că am avut sprijinul tuturor, mai ales al colegilor mei, m-a făcut să realizez ce am oferit eu lui PSG, și cred că asta este cel mai important.

Pentru că, dincolo de fotbal, ceea ce rămâne este acest lucru: să știi că ai avut parte de afecțiunea întregului mediu, a colegilor de echipă, m-a făcut mândru de ceea ce am lăsat în urmă”, a spus Gianluigi Donnarumma la conferința de presă.

