George Pușcaș a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Bodrumspor, club aflat în liga a doua din Turcia.

George Pușcaș, ofertat de Sampdoria

Internaționalul român ar putea ajunge din nou în fotbalul italian, susține Calcio Mercato.

Italienii susțin că atacantul negociază în aceste momente cu Sampdoria, echipă care, din cauza problemelor financiare, urmărește jucători liberi de contract. Clubul din Serie B ar fi făcut deja o ofertă pentru internaționalul român.

După primele două etape din Serie B, Sampdoria este ultima clasată, după ce a pierdut cu Modena (scor 0-2) și Sudtirol (scor 1-3).

”Sampdoria a încheiat perioada de transferuri fără să reușească să aducă atacantul pe care clubul îl căuta cu insistență. Problemele financiare și necesitatea de a naviga prin împrumuturi, jucători liberi de contract și transferuri low-cost i-au împiedicat pe Fredberg și Mancini să finalizeze o mutare în atac, lăsând lotul incomplet.

Totuși, sunt așteptate decizii importante în orele următoare, existând posibilitatea reală de a apela la jucători liberi de contract.

În acest context, mai multe nume sunt analizate pentru ofensivă: Flavio Bianchi, fost la Brescia și Genoa, a fost deja abordat prin intermediul agentului său, dar este aproape de un transfer la Empoli, negocierile fiind în faza finală.

George Pușcaș, revenit recent de la Bodrumspor din Turcia și fost jucător al Genoa, reprezintă o variantă mai experimentată la nivel internațional, iar Sampdoria ar fi făcut o ofertă în ultimele zile.

Diego Falcinelli, fost la Spezia, este o altă opțiune luată în calcul”, au scris italienii.

