Catalanii pot deveni campioni încă din această seară dacă vor obține un punct în fața marii rivale.

ACUM PSG - Brest, LIVE pe VOYO! Parizienii pot face un pas uriaș înspre titlu

Atmosfera este una tensionată înaintea partidei. Fanii catalani s-au strâns într-un număr mare în fața arenei înaintea meciului. Ultrașii Barcelonei au vrut să îi facă o primire ostilă lui Real Madrid.

Au aprins torțe, iar, în momentul în care autocarul echipei de pe Santiago Bernabeu și-a făcut apariția, suporterii au început să arunce cu pietre, dar și cu alte obiecte contondente. Aceștia ”au insistat” până când unul dintre geamurile autocarului celor de la Real Madrid a cedat.

Un moment neașteptat a avut loc cu câteva minute mai devreme, când a sosit autocarul Barcelonei. În condițiile în care fumul provocat de torțe era destul de gros, când au văzut un autocar apropiindu-se, catalanii au trecut la atac, dar au realizat abia apoi că era autocarul greșit.