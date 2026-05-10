GALERIE FOTO Scene incredibile înainte de El Clasico! Fanii Barcelonei au spart geamul autocarului lui Real Madrid. Nu a scăpat neatins nici autocarul catalanilor

”El Clasico”, cel mai așteptat meci din campionatul Spaniei, Barcelona - Real Madrid, se joacă în această seară, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Catalanii pot deveni campioni încă din această seară dacă vor obține un punct în fața marii rivale.

Autocarul lui Real Madrid, atacat cu pietre de către fanii Barcelonei

Atmosfera este una tensionată înaintea partidei. Fanii catalani s-au strâns într-un număr mare în fața arenei înaintea meciului. Ultrașii Barcelonei au vrut să îi facă o primire ostilă lui Real Madrid. 

Au aprins torțe, iar, în momentul în care autocarul echipei de pe Santiago Bernabeu și-a făcut apariția, suporterii au început să arunce cu pietre, dar și cu alte obiecte contondente. Aceștia ”au insistat” până când unul dintre geamurile autocarului celor de la Real Madrid a cedat.

Un moment neașteptat a avut loc cu câteva minute mai devreme, când a sosit autocarul Barcelonei. În condițiile în care fumul provocat de torțe era destul de gros, când au văzut un autocar apropiindu-se, catalanii au trecut la atac, dar au realizat abia apoi că era autocarul greșit.

