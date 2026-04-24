Ilie Dumitrescu, dat pe spate de jucătorul lui FCSB la primul meci după plecarea lui Rădoi: ”Sclipitor!”

Cu Lucian Filip pe bancă după plecarea lui Rădoi, FCSB a deschis scorul în minutul 15 prin Florin Tănase, iar Octavian Popescu a dublat avantajul roș-albaștrilor în minutul 27. FCSB a avut și un gol anulat câteva minute mai târziu al lui Dawa.

Ilie Dumitrescu a lăudat prestația roș-albaștrilor din prima repriză a partidei cu Petrolul Ploiești. Fostul mare atacant l-a evidențiat pe Florin Tănase, care a deschis scorul după doar 15 minute cu o ”Panenka”, dar a contribuit și la faza la care Vali Crețu a obținut lovitura de la 11 metri.

De altfel, Ilie Dumitrescu l-a remarcat și pe Tavi Popescu, cel care a reușit să marcheze pentru prima dată în acest sezon.

”Un joc solid al lui FCSB, o participare foarte bună a fundașilor laterali, și Crețu, și Radunovic, foarte bine în linia de mijloc, mobilitate foarte mare. Tănase a fost sclipitor, mai ales la pasa cu călcâiul extraordinară pentru Crețu. Crețu scoate 11 metri, dar mi-a plăcut mult și pe faza defensivă. Dawa și Popescu fac un cuplu solid. Trebuie să îl remarcăm și pe Tavi care a fost activ și a reușit să înscrie”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.