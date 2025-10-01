Născut la Dijon în Franța, Bogdan Racovițan (25 de ani) este legitimat la Rakow Czestochowa din ianuarie 2022. Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul mai are contract cu echipa din Polonia până la capătul actualei stagiuni.



Cum a descris-o Bogdan Racovițan pe Universitatea Craiova: ”Dacă a ajuns până aici, e clar”



Universitatea Craiova, prima clasată în Superliga României, debutează în Conference League împotriva lui Rakow joi seară, de la ora 22:00, pe ”ArcelorMittal Park” din Sosonwiec, în prima rundă din competiția UEFA.



La conferința de presă premergătoare duelului, Bogdan Racovițan a vorbit, printre altele, și despre Universitatea Craiova. Fotbalistul a evidențiat că trupa lui Mirel Rădoi e o echipă bună și că are calitate, având în vedere că a obținut accederea în cupele europene în acest sezon.



Patru meciuri are Racovițan la naționala României



”Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.



Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună”, a spus Bogdan Racovițan.

