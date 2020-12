ULTIMA ORA! Pantilimon se retrage de la nationala! Raspunsul pentru Radoi: "Am vazut ce a declarat Mirel! Nu e cazul cu mine!" Ce l-a deranjat pe portar

Fostul portar al lui Manchester City a decis sa renunte la nationala Romaniei.

Fotbalistul de 33 de ani a dezvaluit ca se gandea de mai mult timp sa ia aceasta decizie si a explicat motivele care l-au determinat sa faca acest pas.

"Nu m-am retras oficial pentru ca nu am vrut s-o fac niciodata pe modul asta, dar in ultimii doi ani de zile am asteptat cumva sa se termine campania sau aproape de terminarea campaniei si dorinta mea e de a termina cumva.

Nu voiam in modul asta, nu voiam s-o fac oficial pentru ca tin foarte mult la echipa nationala si nu as putea sa spun ca mi s-a terminat dorinta de a mai veni. Am avut si niste probleme personale ceea ce mi-au intarit ideea de a sta mai mult aproape de familie.

Am vazut ce a declarat si Mirel. Ce zice el acolo nu e complet. A incercat o abordare mai in forta si nu cred ca e cazul cu mine. As fi vrut sa se spuna exact ce am discutat. Pentru mine a fost o decizie grea, dar o gandeam de foarte mult timp. Am vorbit cu Leo si cam atat", a spus Pantilimon pentru Telekom Sport.

Mirel Radoi l-a criticat la sfarsitul lunii octombrie pe Pantilimon pentru atitudinea pe care acesta a avut-o in ultima perioada referitoare la echipa nationala.

"Am tinut ca antrenorul de portari sa trimita convocarile catre portarii pe care ii aveam in vedere. Acolo (la Pantilimon) a intervenit ceva, ca n-ar fi fost sunat direct de mine, o chestie de genul asta. Atunci, daca incearca astfel de discutii... Cine vrea sa vina e binevenit. Iar cine are astfel de discutii si de nemultumiri, sa ramana la echipa de club.

I-am spus antrenorului de portari ca nu am cum sa sun toti cei 50-60 de jucatori, pe fiecare in parte. Asta ar inseamna ca facem telefonul fara fir, iar eu nu voi face altceva decat sa stau drept in fata jucatorilor", a declarat Radoi la momentul respectiv sursei citate.

Costel Pantilimon a debutat in nationala Romaniei in 2008, cand inca juca pentru Poli Timisoara. De atunci, a strans 27 de meciuri in poarta primei reprezentative.

Pantilimon, care a castigat doua titluri in Anglia cu Manchester City, dar si Cupa Ligii si Community Shield, evolueaza din acest sezon in Superliga turca la Denizlispor.