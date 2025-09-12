Grigore și Mazilu i-au înlocuit pe Pustai și Todea

Gloria s-a despărțit de antrenorii Cristian Pustai și Cristian Todea, dar și de Azdren Llullaku, căpitanul echipei. Surprinzător este că printre fotbaliștii puși pe liber în ultima perioadă de mercato se află și Ibuchi Goodnews, Maxwell Effiom, Alexandru Fărăgău și Jimmy King, care fuseseră transferați în această vară.



Nicolae Grigore și Ionuț Mazilu, care au colaborat și la echipa națională U17, au preluat posturile de antrenor principal și antrenor secund. Noul antrenor principal al CS Gloria Bistrița a mai lucrat la Academia Rapid (secund / 2018-2019), România U21 (secund / 2020), Rapid (principal / decembrie 2020 - martie 2021), Metaloglobus (principal / iunie 2021 - iunie 2022), Neftchi Baku (iulie 2022 - iunie 2023), România U16 (2023-2024) și România U17 (2024-2025).



În acest început de sezon, "roș-negrii" ocupă locul al 18-lea în clasamentul ligii secunde, după cinci etape jucate (0-0 cu Slatina / 1-1 cu CS Afumați / 0-3 cu Poli Iași / 2-2 cu CS Tunari / 0-2 cu Chiajna). Echipa este calificată în faza grupelor Cipei României, după ce a trecut în meciurile preliminare de Viitorul Livezile (4-0 / turul 2), CS Gheorgheni (5-1 / turul 3) și CSO Băicoi (3-2 / play-off).



Gloria Bitrița, în acestă perioadă de mercato:

Antrenor - Nicolae Grigore (nou)

Veniri - Alexandru Greab (FC Buzău / gratis), Franck Bambock (AEL Limassol / gratis), Mehdi Lehaire (Miedz Legnica / gratis), Branimir Cavar (Hebar Pazardjik / gratis), Maxwell Effiom (07 Vestur / gratis), Dinis Ieșeanu (SC Znojmo / gratis), Alexandru Fărăgău (FCU Cluj / gratis), Francisc Cristea (CSM Reșița / gratis), Emmanuel Mensah (CFR Cluj / împrumutat), Peter Maapia (FC Dinamo / împrumutat), Jimmy King (Corvinul Hunedoara / împrumutat), Mario Salka (UTA Arad / împrumutat)

Plecări - Gabriel Deac (retras din activitate), Alexandru Buziuc (Corvinul Hunedoara / gratis), Vasile Forizs (FC Bacău / gratis), Robert Ciobanu (FC Bacău / gratis), Maxwell Effiom, Azdren Llullaku, Kristi Marku, Gabriel Tonini, Răzvan Began, Alexandru Fărăgău (contracte încheiate), Ibuchi Goodnews (Corvinul Hunedoara / împrumut expirat), Ianis Vencu (FCSB / împrumut expirat), Timotei Mitran (Corvinul Hunedoara / împrumut expirat), Luca Podea-Oltean (FCU Cluj / împrumut expirat), Jimmy King (Corvinul Hunedoara / împrumut expirat), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat)

Jucători păstrați din sezonul trecut - Raul Avram, Alexander Frunză (portari), Stejărel Vișinar, Alin Burdeț, Emilian Bodescu, Ionuț Creța (fundași), Marius Chindriș, Paul Chiorean, Silviu Simion (mijlocași), Alexandru Mogoș, Onișor Covaci, Rafael Tavares, David Andraș, Dănuț Covaci, Valentin Alexandru (extreme și atacanți)

Foto - Gloria Bistrița (FB)

