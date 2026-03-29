În acest sezon la PSV, Man a marcat zece goluri și a oferit șase pase decisive.

Theo Maassen: ”Man nu face nimic special și totuși este extraordinar!”

Theo Maassen, comedian și actor olandez, este un mare fan PSV Eindhoven, iar în urmă cu câțiva ani, a furat chiar Cupa UEFA deținută de PSV. Deși la acel moment, autorul a fost necunoscut, câțiva ani mai târziu, Maassen și-a făcut denunțul în timpul unei emisiuni în direct, când spre stupoarea tuturor a scos trofeul pe masă.

Recent, Maassen a acordat un interviu în presa olandeză unde a vorbit despre situația actuală a lui PSV Eindhoven. Comediantul a recunoscut că cel mai tare îl impresionează Dennis Man. Lui Maassen i se pare chiar amuzant cum internaționalul român își depășește adversarii, deși pare că nu face nimic special, mărturisind că acest lucru i se pare chiar ”miraculos”.

”Man mi se pare un jucător foarte amuzant. Poate chiar cel mai amuzant. Trece de adversari într-un mod care te face să te întrebi: ce a făcut de fapt? Adesea nici măcar nu face vreo fentă. Nu face nimic special și totuși este extraordinar. Pentru mine, este un fel de miracol”, a spus Theo Maassen pentru Algemeen Dagblad.