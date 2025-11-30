Duminică, de la ora 13:15, PSV Eindhoven a primit vizita lui FC Volendam, în runda a 11-a din Eredivisie. Dennis Man a fost lăsat pe banca de rezerve, iar în flancul drept al atacului a fost trimis Esmir Bajraktarevic, tânărul bosniac care a înscris recent contra României.

Peter Bosz: "Dennis Man nu e obișnuit să joace două meciuri pe săptămână"



Chiar înainte de meci, antrenorul Peter Bosz a explicat decizia de a-l odihni pe român: "Dennis Man este unul dintre jucătorii care nu sunt obișnuiți să joace două meciuri pe săptămână".

Miercuri seară, pe Anfield, Dennis Man a jucat 89 de minute contra lui Liverpool în victoria lui PSV din Liga Campionilor, scor 4-1.



Contra lui Volendam, liderul din Eredivisie a efectuat numeroase schimbări în primul 11 după nu mai puțin de 6 meciuri consecutive în care PSV a avut aceeași echipă de start.



"Până acum am avut succes când am folosit aceeași echipă, dar jucătorii proaspeți, veniți de pe bancă, au demonstrat și ei că pot face diferența uneori", a mai spus Bosz.