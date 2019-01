AnomaLiga 1! Inca un club care a dat afara o echipa intreaga! "Cei care au ramas duc greul"

FC Hermannstadt a luat masuri drastice in aceasta iarna.

FC Hermannstadt a facut publice numele jucatorilor care nu vor mai face parte din lotul sibienilor la reluarea campionatului. Formatia de pe locul 7 a renuntat la 10 jucatori, iar dintre acestia numai unul va ramane sub contract, Bogdan Rusu, care se va lupta pentru promovare cu Petrolul Ploiesti.

Presedintele clubului a facut publica lista disponibilizatilor: ”Ali Vega si-a reziliat contractul. De asemenea, N’Kololo a plecat de la noi. Bogdan Rusu este imprumutat pana in vara. Suntem in curs de reziliere cu Bruno, Antonov, Besart, Hergheligiu, Began, Tarnovan si Curtean. Sunt jucatori care fie au jucat foarte putin si nu se incadreaza in viziunea antrenorului, fie care au foarte putine sanse sa evolueze si pentru aceasta am considerat ca este bine sa mearga in alta parte sa joace”, a spus Teodor Birt in cadrul unei conferinte de presa.

Formatia din Sibiu nu este singura echipa din Liga 1 care face revolutie in aceasta pauza competitionala. Antrenorul de la Calarasi, Dan Alexa, a decis sa renunte la 9 jucatori. Echipa de pe ultimul loc, FC Voluntari, a luat hotararea sa dea afara la fel de multi jucatori. Echipa antrenata de italianul Bergodi le-a reziliat contractele fotbalistilor: Dinu Moldovan, Alphousseyni Sane, Ivan Zgrablic, Ivan Sesar, Alexandru Ciucur, Andrei Ionescu, Geoffrey Malfleury, Gabi Iancu si Nathan Kabasele.