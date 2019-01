Oferta MONSTRUOASA pentru Olaroiu de la seicii miliardari! Negocieri de ULTIMA ORA dupa cutremurul din vestiar

Cosmin Olaroiu ar putea schimba echipa in startul anului!

Presa araba anunta ca Oli negociaza cu Al Hilal! Sauditii il vor si ii dau 7,5 milioane de euro pentru un an si jumatate de contract. Olaroiu era asteptat inapoi in China de Jiangsu Suning, insa propunerea lui Al Hilal l-ar putea face sa se razgandeasca. Oli a mai pregatit-o pe Hilal intre 2007 si 2009.

Conform presei de la Riad, Olaroiu s-a intalnit inclusiv ieri, la Dubai, cu oficialii lui Al Hilal pentru o runda de tratative.

Desi Hilal e prima in clasament, cu 3 puncte peste Al Nasr, portughezul Jesus s-ar afla aproape de plecare. E in conflict cu vestiarul si i-a suparat pe fani pentru ca nu-l foloseste pe Omar Abdulrahman, considerat cel mai bun jucator arab al momentului. In cazul in care Olaroiu refuza propunerea, seicii care o conduc pe Al Hilal se gandesc la Zoran Mamic, acum la Al Ain.