Oferta de ultima ora primita de Ionut Radu de la un club din Serie A! Unde este dorit portarul roman de la Inter 

Ionut Radu nu a mai jucat nicio partida oficiala din ianuarie 2020.

In ciuda faptului ca pare uitat pe banca de rezerve de Antonio Conte, portarul roman de 23 de ani nu duce lipsa de oferte.

Jurnalistii site-ului SempreInter.com au scris ca goalkeeper-ul este in atentia oficialilor Veronei, echipa care se afla pe locul 10 in Serie A.

Verona a devenit interesata de serviciile lui Ionut Radu dupa ce portarul echipei, Marco Silvestri, a intrat in vizorul celor de la AS Roma si Lazio. Sefii echipei galben-albastre au inceput, astfel, cautarile pentru un nou titular, unul dintre numele vehiculate fiind cel al lui Radu, care mai are contract cu Inter pana in 2024.

Romanul a adunat 33 de aparitii in prima liga din Italia in sezonul 2018/19, in tricoul celor de la Genoa. Ulterior, goalkeeper-ul a trecut pe la Parma, pentru care nu a jucat deloc, si apoi a revenit la Inter, pentru care a evoluat doar in doua partide amicale.

Cota lui Ionut Radu s-a prabusit in ultimul an, portarul ajungand sa valoreze doar 7 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com. In vara lui 2019, dupa evolutiile bune de la Europeanul de tineret, Radu era cotat la 15 milioane de euro.