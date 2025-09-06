Nihat Kahveci, fost mare atacant turc, a analizat presiunea imensă de pe umerii "Prințului".



Ajuns în SuperLig după o vară plină de incertitudine, în care s-a pregătit la baza Farului, Ianis Hagi este acum în centrul atenției în Turcia. Transferul său a fost comentat pe larg, iar Nihat Kahveci, o legendă a lui Beșiktaș, a oferit o perspectivă unică asupra situației mijlocașului român.



Paralelă cu cel mai "greu" nume din fotbalul mondial



Fostul atacant a explicat de ce misiunea lui Ianis este una extrem de dificilă, folosind ca exemplu situația nepotului lui Diego Maradona.



"Copilul nu are o misiune ușoară. Ești băiatul lui Hagi, până la urmă! Așteptările sunt foarte mari, iar el nu a putut îndeplini aceste așteptări. Acum a venit la Alanyaspor, îi doresc succes. Dacă ești sportiv, e o problemă dacă tatăl tău sau altă rudă mai în vârstă au făcut și ei sport", a spus fostul fotbalist de 45 de ani, pentru presa din Turcia.



"De exemplu, fiul lui Aguero. Tatăl său e Kun, iar bunicul său e Maradona. Ce să mai facă acum copilul ăsta? Cum ar putea să nu existe presiune pe el?", s-a întrebat Nihat Kahveci.



"Turcia este a doua mea casă"



În timp ce în Turcia se discută despre povara numelui său, Ianis Hagi s-a arătat fericit de noua provocare și a ținut să le mulțumească celor care l-au ajutat să rămână în formă.



"A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare 'mulțumesc' din partea mea", a transmis Ianis pe rețelele sociale.



Ianis a semnat un contract valabil pe doi ani și va purta tricoul cu numărul 14. La Alanyaspor, acesta va fi coleg cu Umit Akdag (21 de ani), stoperul naționalei U21 a României.

