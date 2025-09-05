Mutarea în Turcia, țara unde s-a născut, a fost analizată imediat de Giovanni Becali, care a oferit o perspectivă directă asupra alegerii făcute de "Prinț".



Cunoscutul impresar consideră mișcarea una inspirată pentru cariera mijlocașului, chiar dacă nu vede Alanyaspor ca fiind o forță a fotbalului turc.



Giovanni Becali: "Sper să revină și la echipa națională"



Printre altele, Ioan Becali a confirmat existența altor propuneri, dar a ținut să puncteze faptul că actuala echipă a internaționalului român a prezentat unele avantaje.



"Cred că a ales o echipă bună, nu foarte bună, dar bună. E o echipă modernă, una dintr-o zonă aproape de Antalya. Sper să reușească acolo. Sper să revină și la echipa națională prin antrenamentele de care are nevoie. O lună, două va dura", a punctat Ioan Becali pentru Fanatik.



Impresarul a adăugat că stabilitatea financiară a turcilor a fost un factor important în comparație cu alte oferte. "A avut mai multe oferte, a refuzat mai multe. Au fost și câteva oferte serioase, dar nu s-au legat. Turcii au standarde de plată, față de Elche, care e o echipă ce luptă pentru supraviețuirea în La Liga. Pentru fotbalul românesc, eu cred că a ales bine", a mai spus vărul patronului de la FCSB.



Alanyaspor a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Turcia, iar în prezent ocupă poziția a 9-a. Ianis Hagi ar putea debuta pe 13 septembrie, într-un duel românesc în deplasare, împotriva lui Konyaspor, echipa lui Marius Ștefănescu.