Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi s-a zbătut toată vara să revină în fotbal, după ce s-a despărțit la finalul stagiunii precedente de Rangers Glasgow.



Fotbalistul a negociat cu Legia Varșovia, dar nu s-a înțeles la bani cu echipa pregătită de fostul selecționer al României, Edward Iordănescu.



În cele din urmă, fiul lui Gheorghe Hagi a semnat cu Alanyaspor un contract valabil până în iunie 2027.



Ilie Năstase a dat verdictul despre Ianis Hagi după ce fiul ”Regelui” s-a transferat în Turcia



Ilie Năstase, fost mare tenismen, a sugerat că și-l dorea pe Ianis Hagi la FCSB. ”Nasty” e un mare fan al grupării roș-albastre.



”Păi, cred că s-a dus pentru bani. A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că, dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e...



Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine.



Se duce unde joacă, probabil că, dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau.



(n.r. Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi, nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e”, a spus Ilie Năstase, potrivit prosport.

