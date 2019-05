Meci de INFARCT pentru Sumudica! A primit gol din foarfeca si a fost INGROPAT dupa un penalty in prelungiri! Al Shabab a ratat tot in ultima etapa

Budescu a reusit un assist, insa Al Shabab a pierdut dramatic cu Al Hilal!

Echipa romanilor Marius Sumudica, Constantin Budescu si Valerica Gaman, Al Shabab, a fost invinsa in ultima etapa din campionatul din Arabia Saudita de catre Al Hilal cu scorul de 3-2. Fostul atacant de la Lyon, Bafétimbi Gomis, a deschis scorul in minutul 7 din foarfeca, pentru ca Sebastian Giovinco sa faca 2-0 dupa pauza.

Al Shabab a revenit insa, Seba reusind in minutul 67 sa inscrie dupa pasa lui Budescu, pentru ca Al Sulaiheem sa-i aduca o bucurie uriasa lui Sumudica in minutul 87 cu o reusita validata cu VAR! 3 minute mai tarziu a venit insa dezastrul! Benlamri a faultat in careu si Gomis a transformat penalty-ul!

In urma acestei infrangeri, Al Shabab a terminat pe locul 5 in campionat, fiind depasita in ultima etapa si de Al Taawon, si de Al Ahli, echipa de la care a fugit Nicolae Stanciu.

Sumudica si Budescu, la ultimul meci?

Infrangerea cu Al Hilal poate fi ultimul meci pentru Marius Sumudica si Constantin Budescu la Al Shabab. Budescu este asteptat inapoi in Liga 1, fiind dorit de CFR Cluj si FCSB, in timp ce Sumudica poate ajunge in Emirate.