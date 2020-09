"Nu au vrut sa ii dea drumul!" Olandezii voiau sa il tina pe Razvan Marin in continuare la club, chiar daca a stat un an pe banca! Ce spune tatal sau despre mutare

Razvan Marin a plecat de la Ajax la Cagliari dupa doar un an.

Tanarul international a preferat sa plece din dorinta de a juca mai mult, dupa ce la Ajax nu ii era garantat postul de titular. Tatal sau, invitat la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, a dezvaluit care au fost motivele pentru care acesta a ales sa vina in Italia:

"E un pas inapoi, a plecat de la o echipa calificata in grupele UEFA Champions League, la o echipa medie din Italia, dar cu un proiect ambitios, anul viitor vor sa joace in cupele europene.

Este un campionat foarte puternic, in fiecare etapa intalnesti adversari de calibru, altfel joci impotriva lui Cristiano Ronaldo, de exemplu.

El si-a dorit acest pas, nu se mai simtea bine la Amsterdam, si-a spus si punctul de vedere fata de antrenor. Ten Hag l-a dorit enorm, dar Razvan voia sa plece din iarna, Ajax nu a vrut sa-i dea drumul nici atunci, nici acum, dar el a insistat.

Eusebio di Francesco este antrenorul care l-a vrut si cand era la AS Roma, are mare incredere in el. A fost primul pe lista lui de achizitii dupa ce a venit la Cagliari", a spus Petre Marin la Digi Sport.

Razvan Marin a fost cumparat de la Standard Liege pentru suma de 12,5 milioane de euro, iar Cagliari l-a imprumutat cu optiune de cumparare (10 milioane+bonusuri). La gruparea din Sardinia, antrenor este fostul semi-finalist al Ligii cu Roma, Eusebio Di Francesco.