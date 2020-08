Detalii de ultima ora dupa ce Razvan Marin a plecat de la Ajax! Cat plateste Cagliari si ce echipe l-au mai vrut

Ajax s-a inteles cu Cagliari pentru transferul lui Razvan Marin.

Olandezii renunta la 2,5 milioane de euro din suma platita anul trecut catre Standard Liege, 12,5 milioane de euro. Marin va ajunge la Cagliari pentru 10 milioane. De asemenea, olandezii au pastrat si un procent dintr-un transfer ulterior al lui Marin. Mijlocasul nationalei primeste 5 ani de contract in Sardinia.



Conform jurnalistului Gianluca Di Marzio, de serviciile lui Marin au mai fost interesate in aceasta vara Rennes si Brugge!

La Cagliari, Razvan Marin va lucra alaturi de Eusebio Di Francesco, antrenorul care l-a dorit si la AS Roma in urma cu un an si jumatate. Prezenta lui Di Francesco pe banca echipei din Serie A a fost argumentul decisiv in favoarea mutarii.